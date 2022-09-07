Как Мудрик забил гол и отдал две результативные передачи за Шахтер в матче против Лейпцига: видео

Полузащитник Михаил Мудрик в матче против РБ Лейпциг принял участие в трех из четырех голов команды. Он как забивал сам, так и помогал отличиться партнерам.

Шахтер в первом матче группы Лиги чемпионов на выезде разгромил немецкий РБ Лейпциг. Финальный свисток зафиксировал счет 1:4.

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Дублем в этом матче отличился новичок "горняков" Марьян Швед. Второй гол он забил через минуту после того, как хозяева поля сравняли счет. А результативный пас на него отдал именно Мудрик. Правда, без рикошета там не обошлось.

Видео гола Шведа после паса Мудрика

Третий гол Шахтера уже забил сам Мудрик. Он сбежал в скорую контратаку по центру. И получил пас от Судакова с фланга. Свой шанс игрок не упустил, пробив низом.

Видео гола Мудрика

А четвертый гол украинской команды был забит, когда Конопля сделал заброс на ход Мудрику по флангу. А уже тот прострелил в центр штрафной на Траоре. Нападающий в касание переправил мяч в ворота соперников.

Видео гола Траоре после паса Мудрика