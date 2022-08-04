"Где VAR?!": как Луческу кричал на арбитра матча Динамо в Лиге чемпионов – эпическое видео

Киевское Динамо сыграло первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв австрийский Штурм. Главный тренер Динамо Мирча Луческу был не слишком доволен работой арбитра матча.

Динамо победило Штурм благодаря единственному голу в этом матче, который забил Александр Караваев. Гол был забит еще в первом тайме, поэтому в матче постоянно было напряжение из-за того, что игроки Штурма могут сравнять счет.

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На 38-й минуте матча Виталий Буяльский получил пас почти на линии штрафной. Но после этого упал, столкнувшись с соперником. Арбитр встречи Франсуа Летексье не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, чем разозлил Мирчу Луческу. Тренер киевлян начал выкрикивать в сторону арбитра о том, что стоило бы воспользоваться помощью VAR, чтобы определить, было ли там нарушение правил.

Луческу настолько активно выкрикивает, что его успокаивать подошел четвертый арбитр Жереми Стино. Этот момент попал в трансляцию матча.

Видео эмоциональной реакции Луческу в матче Динамо – Штурм



Следует отметить, что эпизод с Буяльским не претендовал на применение VAR. Ведь если нарушение правил и было, то за пределами штрафной. Следовательно, пенальти в этом эпизоде бы не поставили. Ведь VAR применяется в четырех случаях в спорных моментах: