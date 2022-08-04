Динамо победило Штурм благодаря единственному голу в этом матче, который забил Александр Караваев. Гол был забит еще в первом тайме, поэтому в матче постоянно было напряжение из-за того, что игроки Штурма могут сравнять счет.

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На 38-й минуте матча Виталий Буяльский получил пас почти на линии штрафной. Но после этого упал, столкнувшись с соперником. Арбитр встречи Франсуа Летексье не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, чем разозлил Мирчу Луческу. Тренер киевлян начал выкрикивать в сторону арбитра о том, что стоило бы воспользоваться помощью VAR, чтобы определить, было ли там нарушение правил.

Луческу настолько активно выкрикивает, что его успокаивать подошел четвертый арбитр Жереми Стино. Этот момент попал в трансляцию матча.

Видео эмоциональной реакции Луческу в матче Динамо – Штурм



Следует отметить, что эпизод с Буяльским не претендовал на применение VAR. Ведь если нарушение правил и было, то за пределами штрафной. Следовательно, пенальти в этом эпизоде бы не поставили. Ведь VAR применяется в четырех случаях в спорных моментах: