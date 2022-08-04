Динамо перемогло Штурм завдяки єдиному голу в цьому матчі, який забив Олександр Караваєв. Гол було забито ще у першому таймі, тож у матчі постійно була напруга через те, що гравці Штурму можуть зрівняти рахунок.

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На 38-й хвилині матчу Віталій Буяльський отримав пас майже на лінії штрафного майданчика. Та після цього впав, зіштовхнувшись із суперником. Арбітр зустрічі Франсуа Летексьє не зафіксував порушення правил в цьому епізоді, чим розізлив Мірчу Луческу. Тренер киян почав викрикувати в бік арбітра про те, що варто б було скористатися допомогою VAR, щоб визначити, чи було там порушення правил.

Луческу настільки активно викрикував, що його заспокоювати підійшов четвертий арбітр Жеремі Стіно. Цей момент потрапив в трансляцію матчу.

Відео емоційної реакції Луческу в матчі Динамо – Штурм



Варто відзначити, що епізод з Буяльським не претендував на застосування VAR. Адже якщо порушення правил і було, то за межами штрафного майданчика. Відтак пенальті в цьому епізоді б не поставили. Адже VAR застосовується в чотирьох випадках у спірних моментах: