Главный футбольный орган Европы не остался вне современных трендов. Союз агитирует фанатов использовать меньше света и энергии.

Весь мир постепенно переходит в экономию электроэнергии для сохранения природы и финансов. Не в последнюю очередь это вызвано и санкциями против России.

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Эта террористическая страна - один из крупнейших производителей и экспортеров электроэнергии в мире, но при этом позволила себе развязать кровавую войну в Украине. Именно поэтому европейцы постепенно отказываются от сотрудничества с террористами и начинают экономить энергию.

Присоединился к такой кампании и главный футбольный орган Старого Света УЕФА. Вместе с Европейской комиссией союз выпустил футбольный видеоролик, в котором фанаты поощряют людей снизить потребление электричества.

"Стань фаном экономии электроэнергии":

Проблема с электроэнергией особенно остро встала в последние месяцы и перед украинцами. Оккупанты постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего во многих городах начались систематические отключения света.

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УЕФА против России

Кстати, УЕФА уже давно наложила санкции на Россию в футбольной сфере. Еще с марта клубы из террористической страны отстранены от еврокубков и не допущены на этот сезон.

Более того, досталось и местной сборной. Команда Валерия Карпина не допущена в плей-офф чемпионата мира-2022, а также не примет участие в отборе на Евро-2024.