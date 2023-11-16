Будет самый лучший день, – Морквич призналась, что сделает в момент победы Украины в войне с Россией

Продолжаются 631 сутки против Украины в полномасштабной войне против России. Военные действия объединили украинцев и заставили мечтать только об одном – победе нашей страны над безжалостным врагом.

Даже в столь сложное время украинские спортсмены продолжают поднимать сине-желтый флаг выше других и привозить домой новые награды. Исключением не является паралимпийский спорт. Недавно львовская фехтовальщица Наталья Морквич получила две медали ЧМ-2023.

Интересно "Постоянно тыкают нейтральным флагом": призер ЧМ о возможном допуске россиян к Олимпиаде

Морквич: Чем дольше идет война, тем лучше точно не будет

Призер мира в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала, что совершит в первый день победы Украины в войне над Россией. В первую очередь Наталья отметила, что больше украинский народ не будет слышать сигналы воздушных тревог, к людям вернется тихая и спокойная жизнь.

Фехтовальщица заверила, что в первые секунды наш народ поймает ступор и не поверит, что наконец-то главная мечта всех сбылась. По словам спортсменки, это будет самый лучший день для нашей страны.

Морквич сравнила ощущение этой победы с моментом победы на спортивной арене.

"Конечно, после окончания войны страна будет переживать сложные времена, будут проблемы во всех сферах, спорт не станет исключением. Мы должны будем сделать все от себя возможное, чтобы пройти этот сложный этап в нашей жизни. Ведь все хорошо понимают, что чем дольше продолжается война, тем лучше точно не будет. Это сравнимо со спортом. Когда ты ждешь, хватаешь мандраж, переживания, а потом выходишь и побеждаешь своего соперника. Вот этот момент эйфории нужно уловить и сполна им насладиться", – рассказала паралимпийская спортсменка.

Наталья призналась, что первым делом сделает по окончании войны.

Надену свое красивое вышитое платье. Сине-желтые флаги украсят мой дом, автомобиль. Я уверена, что в этот день весь украинский народ выйдет на улицы своих городов и вместе будут праздновать долгожданную победу, а отовсюду будет звучать наш гимн,

– ответила фехтовальщица.