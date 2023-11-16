Навіть у такий складний час українські спортсмени продовжують підіймати синьо-жовтий стяг вище інших та привозити додому нові нагороди. Виключенням не є паралімпійський спорт. Нещодавно львівська фехтувальниця Наталія Морквич здобула дві медалі ЧС-2023.

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Морквич: Чим довше триває війна, тим краще точно не буде

Призерка світу в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що зробить у перший день перемоги України у війні над Росією. У першому чергу Наталія зауважила, що більше український народ не чутиме сигналів повітряних тривог, до людей повернеться тихе та спокійне життя.

Фехтувальниця запевнила, що у перші секунди наш народ спіймає ступор і не повірить, що нарешті головна мрія усіх здійснилась. За словами спортсменки, це буде найкращий день для нашої країни.

Морквич порівняла відчуття цієї перемоги із моментом звитяги на спортивній арені.

"Звісно, що після закінчення війни країна переживатиме складні часи, будуть проблеми в усіх сферах, спорт не стане виключенням. Ми повинні будемо зробити усе від себе можливе, аби пройти цей складний етап у нашому житті. Адже всі добре розуміють, що чим довше триває війна, тим краще точно не буде. Це можна порівняти зі спортом. Коли ти чекаєш, хапаєш мандраж, переживання, а потім виходиш і перемагаєш свого суперника. Ось це момент ейфорії потрібно вловити і сповна ним насолодитись", – розповіла паралімпійська спортсменка.

Наталія зізналась, що першим ділом зробить після закінчення війни.

Одягну своє красиве вишиване плаття. Синьо-жовті прапори прикрасять мій дім, автомобіль. Я впевнена, що у цей день весь український народ вийде на вулиці своїх міст та будуть разом святкувати довгоочікувану перемогу, а звідусіль лунатиме наш гімн,

– відповіла фехтувальниця.

Зверніть увагу! Повністю ексклюзивне інтерв'ю із титулованої фехтувальницею Наталією Морквич можна прочитати за посиланням. Там ви дізнаєтесь про нововведення у її виді спорту, останній ЧС, рідного братана фронті та про ситуацію з Ольгою Харлан.