Все на пьяную голову: звезду МанСити могут арестовать на 2 года из-за непристойного поведения
Источник:The Sun
Звездному игроку манкунианского коллектива грозит лишение свободы. Все из-за его ненадлежащего поведения, которое было спровоцировано алкогольным опьянением.
Правого защитника Манчестер Сити Кайла Уокера могут арестовать на два года. Английский футболист под хмельком приставал к женщине в баре.
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Кайл Уокер решил себе выходными изрядно отдохнуть. Английский футболист выпил достаточное количество алкоголя в баре, чтобы он забыл, что такое приличное поведение. Как результат – Уокер начал приставать к ряду женщин, которые также были в заведении.
Действие Кайла зафиксировала камера, подтвердившая действия Кайла. Футболист хватал женщину за грудь, прижимался к ней и даже приспускал штаны у всех на глазах. Вокера могут обвинить в непристойном обнажении, что грозит даже до 2 лет лишения свободы. Интересно, что жена футболиста Энни Килнера тогда в баре не была. Пара воспитывает четырех детей.
Кадры "ухаживаний" Уокера:
Карьера английского футболиста
Кайл Уокер всю свою футбольную жизнь провел на Туманном Альбионе и успел поиграть за ряд английских клубов, однако громко заявил о себе в Тоттенхэме. Оттуда правый защитник и перебрался в свой нынешний коллектив Манчестер Сити за 52,7 миллиона евро.
Также Кайл Уокер с 2011 года выступает за сборную Англии (68 матчей), где он частенько может сыграть на позиции центрального защитника. Колы Уокер рассказывал, что Евгений Коноплянка мог завершить его выступления за сборную Англии, поскольку украинец выдал феерический матч о нем и "трех львах". Кстати, в том поединке Евгений забил шикарный гол в ворота англичан.
Однажды Кайл Уокер сыграл за Манчестер Сити в роли голкипера. Это произошло в рамках Лиги чемпионов против итальянской Аталанты.
У английского защитника в активе ряд титулов, в том числе: чемпионство Англии (4), Кубок английской лиги (4), Кубок Англии (1), Суперкубок Англии (2). Такое Уокер – вице-чемпион Европы-2020 вместе со сборной Англии.