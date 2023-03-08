Правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера можуть заарештувати на два роки. Англійський футболіст напідпитку чіплявся до жінки у барі.
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Кайл Вокер вирішив собі вихідними добряче відпочити. Англійський футболіст випив достатню кількість алкоголю в барі, аби він забув, що таке пристойна поведінка. Як результат – Вокер почав чіплятися до низки жінок, які також були у закладі.
Діяння Кайла зафіксувала камера, яка підтвердила діяння Кайла. Футболіст хапав жінку за груди, притискався до неї та навіть приспускав штани у всіх на очах. Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що загрожує навіть до 2 років позбавлення волі. Цікаво, що дружина футболіста Енні Кілнер тоді у барі не була. Пара виховує чотирьох дітей.
Кадри "залицянь" Вокера:
Кар'єра англійського футболіста
Кайл Вокер все своє футбольне життя провів на "Туманному Альбіоні" та встиг пограти за низку англійський клубів, проте гучно заявив про себе у Тоттенхемі. Звідти правий захисник і перебрався до свого нинішнього колектива Манчестер Сіті за 52,7 мільйона євро.
Також Кайл Вокер з 2011 року виступає за збірну Англії (68 матчів), де він частенько може зіграти на позиції центрального захисника. Колий Вокер розповідав, що Євген Коноплянка міг завершити його виступи за збірну Англії, оскільки українець видав феєричний матч про нього та "трьох левів". До речі у тому поєдинку Євген забив шикарний гол у ворота англійців.
Одного разу Кайл Вокер зіграв за Манчестер Сіті в ролі голкіпера. Це сталося в рамках Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.
У англійського захисника в активі низка титулів, зокрема: чемпіонство Англії (4), Кубок англійської ліги (4), Кубок Англії (1), Суперкубок Англії (2). Такоє Вокер – віце-чемпіон Європи-2020 разом зі збірною Англії.