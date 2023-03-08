Правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера можуть заарештувати на два роки. Англійський футболіст напідпитку чіплявся до жінки у барі.

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Кайл Вокер вирішив собі вихідними добряче відпочити. Англійський футболіст випив достатню кількість алкоголю в барі, аби він забув, що таке пристойна поведінка. Як результат – Вокер почав чіплятися до низки жінок, які також були у закладі.

Діяння Кайла зафіксувала камера, яка підтвердила діяння Кайла. Футболіст хапав жінку за груди, притискався до неї та навіть приспускав штани у всіх на очах. Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що загрожує навіть до 2 років позбавлення волі. Цікаво, що дружина футболіста Енні Кілнер тоді у барі не була. Пара виховує чотирьох дітей.

Кадри "залицянь" Вокера:

Кар'єра англійського футболіста