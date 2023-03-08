Правого защитника Манчестер Сити Кайла Уокера могут арестовать на два года. Английский футболист под хмельком приставал к женщине в баре.

Достойно внимания Ситуация набирает обороты: звезду ПСЖ официально обвинили в изнасиловании

Кайл Уокер решил себе выходными изрядно отдохнуть. Английский футболист выпил достаточное количество алкоголя в баре, чтобы он забыл, что такое приличное поведение. Как результат – Уокер начал приставать к ряду женщин, которые также были в заведении.

Действие Кайла зафиксировала камера, подтвердившая действия Кайла. Футболист хватал женщину за грудь, прижимался к ней и даже приспускал штаны у всех на глазах. Вокера могут обвинить в непристойном обнажении, что грозит даже до 2 лет лишения свободы. Интересно, что жена футболиста Энни Килнера тогда в баре не была. Пара воспитывает четырех детей.

Кадры "ухаживаний" Уокера:

Карьера английского футболиста