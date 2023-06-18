Кай Гаверц может перебраться в ряды "канониров". Немецкий футболист сам изъявил желание сменить команду в Лондоне.

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Арсенал готовит усиление к вступлению в борьбу за титул Лиги чемпионов. Лондонский коллектив заинтересован в услугах футболиста Челси, который сам только "двумя руками за", чтобы оказаться в состоянии "канониров". Речь идет о Кае Гаверце, который выразил желание присоединиться к перечню подопечных Микеля Артеты. Стороны согласовали условия личного контракта. Информацию о потенциальном трансфере сообщил инсайдер Фабрицио Романо, который очень редко подводит.

Более того, соглашение Арсенал и Гаверц планируют оформить после матчей сборных. Челси в свою очередь хочет получить за немецкого футболиста 75 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Transfermarkt оценивает футболиста примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. "Канониры" же такую сумму не хотят платить за Хавертца, а потому переговоры между лондонскими клубами могут немного застояться.

Теневой лидер Арсенала Александр Зинченко хорошо знаком со своим потенциальным партнером по команде, однако в отрицательном ключе. В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 именно Кай Гаверц стал автором единственного гола в матче между Челси и Манчестером Сити. Тогда немецкий полузащитник оторвался из-под опеки украинца и оформил победное взятие ворот, позволившее "аристократам" сенсационно поднять титул ЛЧ над головой (1:0).

Карьера Кая Гаверца