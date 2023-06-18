Кай Гаверц может перебраться в ряды "канониров". Немецкий футболист сам изъявил желание сменить команду в Лондоне.
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Арсенал готовит усиление к вступлению в борьбу за титул Лиги чемпионов. Лондонский коллектив заинтересован в услугах футболиста Челси, который сам только "двумя руками за", чтобы оказаться в состоянии "канониров". Речь идет о Кае Гаверце, который выразил желание присоединиться к перечню подопечных Микеля Артеты. Стороны согласовали условия личного контракта. Информацию о потенциальном трансфере сообщил инсайдер Фабрицио Романо, который очень редко подводит.
Более того, соглашение Арсенал и Гаверц планируют оформить после матчей сборных. Челси в свою очередь хочет получить за немецкого футболиста 75 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Transfermarkt оценивает футболиста примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. "Канониры" же такую сумму не хотят платить за Хавертца, а потому переговоры между лондонскими клубами могут немного застояться.
Теневой лидер Арсенала Александр Зинченко хорошо знаком со своим потенциальным партнером по команде, однако в отрицательном ключе. В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 именно Кай Гаверц стал автором единственного гола в матче между Челси и Манчестером Сити. Тогда немецкий полузащитник оторвался из-под опеки украинца и оформил победное взятие ворот, позволившее "аристократам" сенсационно поднять титул ЛЧ над головой (1:0).
Карьера Кая Гаверца
- Свой футбольный путь игрок сокрушался в леверкузенском Байере, где смог заявить о себе всему миру. В "фармацевтах" полузащитник провел 150 матчей, забил 46 голов и отдал 31 ассист. Челси оказался одним из самых упрямых ценителей таланта Кая, поэтому сразу же выкупили футболиста, который впоследствии помог коллективу выиграть Лигу чемпионов, у Байера за 80 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Гаверц сыграл 47 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу