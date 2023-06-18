Кай Гаверц може перебратися до лав "канонірів". Німецький футболіст сам виявив бажання змінити команду у Лондоні.

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Арсенал готує підсилення до вступу в боротьбу за титул Ліги чемпіонів. Лондонський колектив зацікавлений у послугах футболіста Челсі, яки сам тільки "двома руками за", аби опинитися у стані "канонірів". Мова йде про Кая Гаверца, який висловив бажання приєднатися до переліку підопічних Мікеля Артети. Сторони уже погодили умови особистого контракту. Інформацію про потенційний трансфер повідомив інсайдер Фабріціо Романо, який дуже рідко підводить.

Ба більше, угоду Арсенал та Гаверц планують оформити після матчів збірних. Челсі у свою чергу бажає отримати за німецького футболіста 75 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час, як Transfermarkt оцінює футболіста у приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів. "Каноніри" ж таку суму не жадають платити за Хавертца, а тому перемовини між лондонськими клубами можуть трішки застоятись.

Тіньовий лідер Арсенала Олександр Зінченко добре знайомий зі своїм потенційним партнером по команді, проте у негативному ключі. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 саме Кай Гаверц став автором єдиного голу у матчі між Челсі та Манчестер Сіті. Тоді німецький півзахисник відірвався з-під опіки українця та оформив переможне взяття воріт, яке дозволило "аристократам" сенсаційно підняти титул ЛЧ над головою (1:0).

Кар'єра Кая Гаверца