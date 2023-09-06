Динамо избавилось от нерезультативного легионера: неожиданный вариант для продолжения карьеры

Киевское Динамо отпускает уже второго футболиста за эти два дня. Не успел команду покинуть многолетний капитан Сергей Сидорчук, как киевляне объявили об уходе еще одного игрока.

6 сентября киевский клуб объявил об аренде Кахима Перриса. Ямайский легионер продолжит свою карьеру в азербайджанском Сабахе.

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Луческу он не нужен

Киевляне лишились нерезультативного футболиста сборной Ямайки.

К концу сезона-2023/2024 Перрис будет выступать в составе вицечемпиона Азербайджана, который не слишком удачно начал новый сезон.

Новый клуб 23-летнего правого вингера идет лишь на 8 месте среди 10 клубов азербайджанской Премьер-лиги, набрав 4 балла в 4-х турах.

Это уже второй трансфер киевлян за последние два дня (5-6 сентября). Днем ранее они объявили об уходе многолетнего капитана Сергея Сидорчука, который теперь будет выступать за бельгийский Вестерло.

По информации СМИ, другой динамовец Денис Гармаш уже приехал на медосмотр в хорватский Осиек.

Перрис ничем не удивил в футболке Динамо