Динамо избавилось от нерезультативного легионера: неожиданный вариант для продолжения карьеры
Источник:официальный сайт Динамо
Киевское Динамо отпускает уже второго футболиста за эти два дня. Не успел команду покинуть многолетний капитан Сергей Сидорчук, как киевляне объявили об уходе еще одного игрока.
6 сентября киевский клуб объявил об аренде Кахима Перриса. Ямайский легионер продолжит свою карьеру в азербайджанском Сабахе.
Смотрите также Помогает приближать победу Украины в войне: Динамо чувствительно попрощался с капитаном
Луческу он не нужен
Киевляне лишились нерезультативного футболиста сборной Ямайки.
К концу сезона-2023/2024 Перрис будет выступать в составе вицечемпиона Азербайджана, который не слишком удачно начал новый сезон.
Новый клуб 23-летнего правого вингера идет лишь на 8 месте среди 10 клубов азербайджанской Премьер-лиги, набрав 4 балла в 4-х турах.
Это уже второй трансфер киевлян за последние два дня (5-6 сентября). Днем ранее они объявили об уходе многолетнего капитана Сергея Сидорчука, который теперь будет выступать за бельгийский Вестерло.
По информации СМИ, другой динамовец Денис Гармаш уже приехал на медосмотр в хорватский Осиек.
Перрис ничем не удивил в футболке Динамо
- 4 сентября 2023 Кахим Перрис подписал контракт с киевским клубом.
- Соглашение ямайца с Динамо рассчитано до конца июня 2026 года.
- С того момента не смог закрепиться в основе киевлян, проведя в бело-голубой футболке 15 поединков, в которых отдал 3 голевых передачи и заработал 2 желтых карточки. Голов не забивал.