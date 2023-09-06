6 вересня київський клуб оголосив про оренду Кахіма Перріса. Ямайський легіонер продовжить свою кар'єру в азербайджанському Сабаху.
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Луческу він не потрібен
Кияни позбулись нерезультативного футболіста збірної Ямайки.
До кінця сезону-2023/2024 Перріс виступатиме у складі віцечемпіона Азербайджану, який не надто вдало розпочав новий сезон.
Новий клуб 23-річного правого вінгера йде лише на 8-му місці серед 10 клубів азербайджанської Прем'єр-ліги, набравши 4 бали у 4-х турах.
Це вже другий трансфер киян за останні два дні (5-6 вересня). Днем раніше вони оголосили про відхід багаторічного капітана Сергія Сидорчука, який тепер виступатиме за бельгійський Вестерло.
За інформацією ЗМІ, Інший динамівець Денис Гармаш вже приїхав на медогляд у хорватський Осієк.
Перріс нічим не здивував у футболці Динамо
- 4 вересня 2023 року Кахім Перріс підписав контракт із київським клубом.
- Угода ямайця із Динамо розрахований до кінця червня 2026 року.
- Від того моменту не зміг закріпитись в основі киян, провівши у біло-блакитній футболці 15 поєдинків, у яких віддав 3 гольові передачі та заробив 2 жовті картки. Голів не забивав.