Кадровые потери сборной Украины, Усик среди лучших боксеров века: новости спорта 4 октября
Источник:24 канал
В понедельник, 4 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.
Сборная Украины потеряла важных футболистов
В понедельник, 4 октября, сборная Украины по футболу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова начала в Киеве подготовку к решающим отборочным матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
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По словам тренера, из состава команды уехали защитник, Виталий Миколенко, полузащитник Виталий Буяльский и вратарь Денис Бойко. У первых двух игроков – травмы, а голкипер пропустит сбор по семейным обстоятельствам.
Серьезные кадровые потери, но без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко: обследовали его, травма приводящей мышцы, сколько времени надо на восстановление – не знаю. Виталий Буяльский – я с ним буквально только что расстался, сделали МРТ, две недели нужно на восстановление – тоже надрыв приводящей мышцы. А Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам,
– пояснил Петраков.
Усик вошел в рейтинг лучших боксеров XXI века
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик продолжает пожинать плоды после победы над Энтони Джошуа. Украинец стремительно улучшает позиции во всех возможных рейтингах.
Британский портал Daily Mail включил Усика в десятку лучших боксеров XXI века вне зависимости от весовой категории.
Усик – единственный представитель Украины в рейтинге, где не нашлось места Владимиру и Виталию Кличко.
Рейтинг лучших боксеров по версии Daily Mail
- Флойд Мейвезер
- Мэнни Пакьяо
- Сауль Альварес
- Бернард Хопкинс
- Хуан Мануэль Маркес
- Роман Госалес
- Нонито Донейр
- Марко Антонио Баррера
- Александр Усик
- Геннадий Головкин
Руслан Малиновский снова лучший в Аталанте
Руслан Малиновский продолжает поддерживать мощную форму в Аталанте. Украинский футболист в очередной раз стал лучшим в своем клубе. В воскресенье, 3 октября, Аталанта принимала Милан в рамках чемпионата Италии. Клуб из Бергамо потерпел поражение со счетом 3:2. Лучшим игроком Аталанты в матче стал именно Он.
Малиновский сыграл 56 минут против Милана. Он получил оценку 7,5 от портала SofaScore. Это лучший результат в команде Руслана.
Статистика Малиновского в игре
- Малиновский нанес 3 удара по воротам соперника. Также Руслан совершил три обводки, отдал 23 точные передачи (85%), сделал 2 ключевых паса, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 7 единоборств.
- Это был 6 подряд выход украинца в стартовом составе Аталанты.
- В сезоне-2021/2022 Малиновский забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за Аталанту.
- Малиновский не получил вызов в сборную Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2022. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не видит Малиновского в своей команде.
Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA
Лучшая украинская теннисистка Украины Элина Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA. После того, как Свитолина покинула топ-5 рейтинга, украинка близка, чтобы вылететь из первой десятки.
28-летняя Свитолина травмировалась и потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Чикаго. В обновленном рейтинге WTA Элина переместилась с 6 на 7 место.
Украинку в рейтинге WTA потеснила Гарбинье Мугуруса из Испании. Именно она получила титул на турнире в Чикаго. Мугуруса опережает Свитолину на 219 очков. От вылета из топ-10 украинскую теннисистку отделяет 641 очко.
Украинки в рейтинге WTA
7. Элина Свитолина (-1)
58. Марта Костюк (-1)
62. Ангелина Калинина (-2)
75. Даяна Ястремская (-3)
136. Екатерина Козлова (+4)
149. Леся Цуренко (+12)
175. Катарина Завацкая (-2)
192. Дарья Снигур (+26)