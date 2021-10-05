Кадровые потери сборной Украины, Усик среди лучших боксеров века: новости спорта 4 октября

В понедельник, 4 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Сборная Украины потеряла важных футболистов

В понедельник, 4 октября, сборная Украины по футболу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова начала в Киеве подготовку к решающим отборочным матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

К слову В сборную Украины вызвали защитника Шабанова – его не было в резервном списке

По словам тренера, из состава команды уехали защитник, Виталий Миколенко, полузащитник Виталий Буяльский и вратарь Денис Бойко. У первых двух игроков – травмы, а голкипер пропустит сбор по семейным обстоятельствам.

Серьезные кадровые потери, но без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко: обследовали его, травма приводящей мышцы, сколько времени надо на восстановление – не знаю. Виталий Буяльский – я с ним буквально только что расстался, сделали МРТ, две недели нужно на восстановление – тоже надрыв приводящей мышцы. А Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам,

– пояснил Петраков.

Усик вошел в рейтинг лучших боксеров XXI века

Соответственно, в заявке сборной Украины на два ближайших матча отбора остается 24 футболиста: три голкипера и 21 полевой.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик продолжает пожинать плоды после победы над Энтони Джошуа. Украинец стремительно улучшает позиции во всех возможных рейтингах.

Британский портал Daily Mail включил Усика в десятку лучших боксеров XXI века вне зависимости от весовой категории.

Усик – единственный представитель Украины в рейтинге, где не нашлось места Владимиру и Виталию Кличко.

Рейтинг лучших боксеров по версии Daily Mail

Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо Сауль Альварес Бернард Хопкинс Хуан Мануэль Маркес Роман Госалес Нонито Донейр Марко Антонио Баррера Александр Усик Геннадий Головкин

Руслан Малиновский снова лучший в Аталанте

Руслан Малиновский продолжает поддерживать мощную форму в Аталанте. Украинский футболист в очередной раз стал лучшим в своем клубе. В воскресенье, 3 октября, Аталанта принимала Милан в рамках чемпионата Италии. Клуб из Бергамо потерпел поражение со счетом 3:2. Лучшим игроком Аталанты в матче стал именно Он.

Малиновский сыграл 56 минут против Милана. Он получил оценку 7,5 от портала SofaScore. Это лучший результат в команде Руслана.

Статистика Малиновского в игре

Малиновский нанес 3 удара по воротам соперника. Также Руслан совершил три обводки, отдал 23 точные передачи (85%), сделал 2 ключевых паса, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 7 единоборств.

Это был 6 подряд выход украинца в стартовом составе Аталанты.

В сезоне-2021/2022 Малиновский забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за Аталанту.

Малиновский не получил вызов в сборную Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2022. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не видит Малиновского в своей команде.

Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA

Лучшая украинская теннисистка Украины Элина Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA. После того, как Свитолина покинула топ-5 рейтинга, украинка близка, чтобы вылететь из первой десятки.

28-летняя Свитолина травмировалась и потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Чикаго. В обновленном рейтинге WTA Элина переместилась с 6 на 7 место.

Украинку в рейтинге WTA потеснила Гарбинье Мугуруса из Испании. Именно она получила титул на турнире в Чикаго. Мугуруса опережает Свитолину на 219 очков. От вылета из топ-10 украинскую теннисистку отделяет 641 очко.

Украинки в рейтинге WTA

7. Элина Свитолина (-1)

58. Марта Костюк (-1)

62. Ангелина Калинина (-2)

75. Даяна Ястремская (-3)

136. Екатерина Козлова (+4)

149. Леся Цуренко (+12)

175. Катарина Завацкая (-2)

192. Дарья Снигур (+26)