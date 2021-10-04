Артема Шабанова не было в предыдущем списке вызванных в сборную Украины – ни в основном, ни в резервном. Однако 4 сентября, в первый день сборов, Шабанова решили вызвать в главную команду.

Шабанов стал не первым игроком, которого дозаявили в сборной Украины после того, как был объявлен список игроков на матчи в октябре. Так, вызов получил голкипер Георгий Бущан, ставший четвертым вратарем в заявке. А также полузащитник Александр Пихаленок, который должен заменить травмированного Александра Зинченко. Зато Руслана Малиновского и в дальнейшем нет в списке вызванных.

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гем, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря"), Владислав Калитвинцев (Десна).



Стоит отметить, что список игроков, которые отправятся на матчи сборной может претерпеть еще изменения. Игроков еще ждет осмотр медиков на наличие повреждений и возможность их подготовки к квалификационным матчам.