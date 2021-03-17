В этом сезоне Интер уверенно лидирует в Серии А. Его отрыв от ближайшего конкурента составляет уже 9 очков. Однако в клубе не против немного обновить состав и избавиться от исполнителей, которые не могут побороться за место в стартовом составе "нерадзурри".

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Кто может покинуть Интер

Матиас Весино

Артур Видаль

Раджи Наингголан

Эти полузащитники будут первыми, кто покинет команду. Интересно, что Интер планирует выручить за футболистов немалые суммы. От трансферов Весино и Видаля они хотят получить 10 и 8 миллионов евро соответственно. А вот Наингголан в этом сезоне играет на правах аренды в Кальяри. В расположении "нерадзурри" надеются, что клуб выкупит контракт футболиста.

Если последний играет за другого соперника, то Весино совсем не получит игровой практики в Интере. В команде Антонио Конте игрок сыграл всего 2 матча, в которых забил 1 гол и такое же количество ассистов. Видаль в этом сезоне провел 30 поединков, в них дважды отличился в воротах соперников и еще дважды ассистировал партнерам по команде.

Какова стоимость футболистов на Transfermark

Весино – 12 миллионов евро

Видаль – 8 миллионов евро

Наингголан – 6 миллионов евро

Следующий матч Интер проведет 20 марта. Его соперником станет середняк Серии А Сассуоло.