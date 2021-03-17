Кадрова чистка в Інтері: хто покине лідера Серії А
Італійський Інтер до початку наступного сезону хоче кардинально оновити склад. Влітку 2021 року клуб покине ціла низка футболістів.
Джерело:Calciomercato
- Матіас Весіно
- Артур Відаль
- Раджі Наїнгголан
Ці півзахисники будуть першими, хто покине команду. Цікаво, що Інтер планує виручити за футболістів чималі суми. Від трансферів Весіно та Відаля вони хочуть отримати 10 та 8 мільйонів євро відповідно. А от Наїнгголан у цьому сезоні грає на правах оренди у Кальярі. У розташовуванні "нерадзуррі" сподіваються, що клуб викупить контракт футболіста.
Якщо останній грає за іншого суперника, то Весіно зовсім не отримає ігрової практики у Інтері. У команді Антоніо Конте гравець зіграв лише 2 матчі, у яких забив 1 гол та таку ж кількість асистів. Відаль у цьому сезоні провів 30 поєдинків, у них двічі відзначався у воротах суперників та ще двічі асистував партнерам по команді.
Яка вартість футболістів на Transfermark
- Весіно – 12 мільйонів євро
- Відаль – 8 мільйонів євро
- Наїнгголан – 6 мільйонів євро
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