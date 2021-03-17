Італійський Інтер до початку наступного сезону хоче кардинально оновити склад. Влітку 2021 року клуб покине ціла низка футболістів.

Цього сезону Інтер впевнено лідирує у Серії А. Його відрив від найближчого конкурента складає вже 9 очок. Однак у клубі не проти дещо оновити склад та позбутись виконавців, які не можуть поборотись за місце у стартовому складі "нерадзуррі". Цікаво Велика чистка у складі Ювентуса: хто покине команду після вильоту з Ліги чемпіонів Хто може покинути Інтер

Матіас Весіно

Артур Відаль

Раджі Наїнгголан

Ці півзахисники будуть першими, хто покине команду. Цікаво, що Інтер планує виручити за футболістів чималі суми. Від трансферів Весіно та Відаля вони хочуть отримати 10 та 8 мільйонів євро відповідно. А от Наїнгголан у цьому сезоні грає на правах оренди у Кальярі. У розташовуванні "нерадзуррі" сподіваються, що клуб викупить контракт футболіста.

Якщо останній грає за іншого суперника, то Весіно зовсім не отримає ігрової практики у Інтері. У команді Антоніо Конте гравець зіграв лише 2 матчі, у яких забив 1 гол та таку ж кількість асистів. Відаль у цьому сезоні провів 30 поєдинків, у них двічі відзначався у воротах суперників та ще двічі асистував партнерам по команді.

Яка вартість футболістів на Transfermark

Весіно – 12 мільйонів євро

Відаль – 8 мільйонів євро

Наїнгголан – 6 мільйонів євро

Наступний матч Інтер проведе 20 березня. Його суперником стане середняк Серії А Сассуоло.