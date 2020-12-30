Під час зимової перерви на Олександрію чимало змін у структурі команди.. Відразу 5 гравців покинуть команду Володимира Шарана.

Головний наставник Олександрії Володимир Шаран у інтерв'ю UA-Футбол відверто розповів, кого вболівальники більше не побачать у "жовто-чорній футболці".

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Хто покине команду?

"Таких п'ятеро. Це стосується Дмитра Рудика, який був у нас третім воротарем і не брав участі в цьому чемпіонаті. Під час пандемії він захворів і ми змушені були використовувати іншого голкіпера – В'ячеслава Борисенко з дубля", – заявив тренер.

Закінчились контракти відразу у трьох футболістів – Максима Задераки, Василя Грицука та Олексія Довгого. Власник клубу та тренерський штаб дійшли до спільної думки не підписувати нові угоди з гравцями та надати їм статус вільного агента.

До слова, за першим вже активно стежить львівський Рух. Також більше на поле у футболці Олександрії не вийде Денис Безбородько. У нападника є чинний контракт з клубом ще на пів року, але сторони за обопільною згодою розірвали угоду.

Шлях гравців у складі Олександрії: коротко

Найбільшою втратою для клубу буде вихід з команди Василя Грицука. Атакувальний півзахисник з 2012-го року захищає кольори Олександрії. Він є другим бомбардиром в історії клубу та гравцем з другим показником за кількістю зіграних матчів в рамках чемпіонату України. Загалом за 11 сезонів Грицук провів на полі 227 поєдинків, у яких відзначився 40 голами у всіх турнірах.

Опорник Олексій Довгий на ювілейній кількості матчів покидає команду – 10 поєдинків за Олександрію в УПЛ. У 2010 році він вперше прийшов у команду та провів 2 роки. Шість останніх сезонів віддав клубу. Ставав з Олександрією переможцем Першої ліги.

Щодо Максима Задераки, то він виступає за команду Шарана з літа 2017-го року. За цей час провів 59 зустрічей, у яких двічі вражав ворота суперників в УПЛ та ще одного разу записав своє прізвище на табло у Лізі Європи проти Сент-Етьєна (7 листопада 2019-го року).

26-річний нападник Денис Безбородько виступав за Олександрію з 2019-го року. За цей час виходив на поле у 41 поєдинку, у яких забив 6 результативних ударів. Форвард також забивав у ворота французького клубу у третьому турі групового етапу Ліги Європи.

Дмитро Рудика з цієї плеяди футболістів зіграв найменше. У команді Шарана він виконував роль аж третього воротаря. 28-річний голкіпер виступає за клуб з 2011- го року. Разом з командою у сезоні-2014/15 став переможцем Першої ліги.