Победили без Цыганкова: Жирона с Довбиком минимально одолела Кадис – видео

Испанская Жирона вернулась на победную тропу. В поединке 9-го тура команда Цыганкова и Довбика встречалась на выезде с Кадисом.

Кадис – Жирона 0:1

Гол: Алеш Гарсия, 59

В субботу, 7 октября, состоялся матч 9-го тура Ла Лиги Кадис – Жирона. Встречались 12-я и 3-я команды чемпионата Испании, пишет 24 Канал.

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В стартовом составе "жирондинцев" вышел только один украинский легионер – Артем Довбик. Виктор Цыганков из-за травмы вынужден был пропустить отчетный поединок.

Уже в дебюте встречи хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил вингер Кадиса Дарвин Мачес. За 5 минут до свистка на перерыв Артем Довбик совершил слаломный проход к воротам соперника. Лишь надежная игра защитников спасла "желтую субмарину" от неприятностей.

На 59-й минуте матча хавбек Жироны Алеш Гарсия реализовал свой голевой момент, открыв счет в матче. До конца встречи цифры на табло стадиона не изменились.

Артем Довбик был заменен на 72-й минуте матча, не отличившись результативными действиями.

В итоге Жирона одержала свою 7-ю победу в чемпионате и набрала 22 очка. В турнирной таблице команда Мичела поднялась на второе место.

Кадис удержался на 12-й строчке Ла Лиги.

В следующем туре, который состоится 21 октября, Жирона сыграет против аутсайдера Алмерии (20-е место в Ла Лиге).

Видеообзор матча Кадис – Жирона