Кадис – Жирона 0:1
Гол: Алеш Гарсия, 59
В субботу, 7 октября, состоялся матч 9-го тура Ла Лиги Кадис – Жирона. Встречались 12-я и 3-я команды чемпионата Испании, пишет 24 Канал.
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В стартовом составе "жирондинцев" вышел только один украинский легионер – Артем Довбик. Виктор Цыганков из-за травмы вынужден был пропустить отчетный поединок.
Уже в дебюте встречи хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил вингер Кадиса Дарвин Мачес. За 5 минут до свистка на перерыв Артем Довбик совершил слаломный проход к воротам соперника. Лишь надежная игра защитников спасла "желтую субмарину" от неприятностей.
На 59-й минуте матча хавбек Жироны Алеш Гарсия реализовал свой голевой момент, открыв счет в матче. До конца встречи цифры на табло стадиона не изменились.
Артем Довбик был заменен на 72-й минуте матча, не отличившись результативными действиями.
- В итоге Жирона одержала свою 7-ю победу в чемпионате и набрала 22 очка. В турнирной таблице команда Мичела поднялась на второе место.
- Кадис удержался на 12-й строчке Ла Лиги.
Видеообзор матча Кадис – Жирона