Кадіс – Жирона 0:1

Гол: Алеш Гарсія, 59

У суботу, 7 жовтня, відбувся матч 9-го туру Ла Ліги Кадіс – Жирона. Зустрічалися 12-а та 3-а команди чемпіонату Іспанії, пише 24 Канал.

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У стартовому складі "жирондинців" вийшов лише один український легіонер – Артем Довбик. Віктор Циганков через травму змушений був пропустити звітний поєдинок.

Вже в дебюті зустрічі господарі залишилися в меншості. Червону картку отримав вінгер Кадіса Дарвін Мачес. За 5 хвилин до свистка на перерву Артем Довбик здійснив слаломний прохід до воріт суперника. Лише надійна гра захисників врятувала "жовту субмарину" від неприємностей.

На 59-й хвилині матчу хавбек Жирони Алеш Гарсія реалізував свій гольовий момент, відкривши рахунок у матчі. До кінця зустрічі цифри на табло стадіону не змінилися.

Артем Довбик був замінений на 72-й хвилині матчу, не відзначившись результативними діями.

У підсумку Жирона здобула свою 7-му перемогу в чемпіонаті та набрала 22 очка. В турнірній таблиці команда Мічела піднялася на другу сходинку.

Кадіс втримався на 12-й сходинці Ла Ліги.

В наступному турі, який відбудеться 21 жовтня, Жирона зіграє проти аутсайдера Алмерії (20 місце в Ла Лізі).

Відеоогляд матчу Кадіс – Жирона