Кадис – Реал 0:3

Голы: Бензема, 30 (п), 40, Одриосола, 33

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Первыми угрозу создали хозяева, но с несильным ударом справился Куртуа, который снова не дал Лунину стать в створ ворот.

Уже в середине тайма гости размочили нули на табло. Соперник сфолил на Винисиусе в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Бензема и открыл счет во встрече. Хотя голкипер угадал направление полета мяча, но не сумел дотянуться – 0:1.

Уже через три минуты французский нападающий записал в свой актив ассист. Карим выполнил классную передачу верхом во вратарскую соперника, где на такой пас откликнулся Одриосола и ударом головой удвоил преимущество Реала – 0:2. Это его дебютный гол в футболке "Королевского клуба".

Еще один убийственный момент упустил Каземиро, который пробил над перекладиной с нескольких метров от ворот Кадиса.

Команда Зинедина Зидана выполнила классную 10-минутку в первом тайме. Мадридцы сделали дело и почти выиграли матч уже в первой части игры. На 40-й минуте вновь в центре внимания был неудержимый Бензема. Форвард ударом головой замкнул передачу Каземиро – 0:3.

Команды ушли на отдых при комфортном счете для мадридского клуба. После перерыва Реал просто засушил игру и не позволил создать опасность у своих владений.

В итоге – 0:3 разгромная победа Реала. После этой победы "сливочные" с 70 очками возглавили таблицу Ла Лиги. Правда, свой матч еще не сыграло Атлетико, у которого тоже 70 пунктов в активе.

Кадис – Реал видеообзор