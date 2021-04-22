Кадіс – Реал 0:3

Голи: Бензема, 30 (п), 40, Одріосола, 33

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Першими загрозу створили господарі, але з несильним ударом впорався Куртуа, який знову не дав Луніну стати у рамку воріт.

Вже у середині тайму гості розмочили нулі на табло. Суперник сфолив на Вінісіусі у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Бензема та відкрив рахунок у зустрічі. Хоча голкіпер вгадав напрямок польоту м'яча, але не зумів дотягнутись – 0:1.

Вже через три хвилини французький нападник записав у свій актив асист. Карім виконав класну передачу верхом у воротарський майданчик суперника, де на такий пас відгукнувся Одріосола та ударом головою подвоїв перевагу Реала – 0:2. Це його дебютний гол у футболці "Королівського клубу".

Ще один вбивчий момент змарнував Каземіро, який пробив над поперечиною з декількох метрів від воріт Кадіса.

Команда Зінедіна Зідана виконала класну 10-хвилинку у першому таймі. Мадридці зробили справу та майже виграли матч вже у першій частині гри. На 40-й хвилині знову у центрі уваги був нестримний Бензема. Форвард ударом головою замкнув передачу Каземіро – 0:3.

Команди пішли на відпочинок за комфортного рахунку для мадридського клубу. По перерві Реал просто засушив гру та не дозволив створити небезпеки біля власних володінь.

У підсумку – 0:3 розгромна перемога Реала. Після цієї звитяги "вершкові" із 70 очками очолили таблицю Ла Ліги. Щоправда, свій матч ще не зіграло Атлетіко, у якого теж 70 пунктів в активі.

Кадіс – Реал відеоогляд