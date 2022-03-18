Качараба и Таловеров едут в Нидерланды: результаты жеребьевки Лиги конференций
18 марта 2022 , 16:34Читати новину українською
В пятницу. 18 марта состоялась жеребьевка Лиги конференций. Все клубы получили своих соперников в четвертьфинале турнира.
Бывший соперник луганской Зари сыграет дома против Жозе Моуринью. Норвежский клуб получил в пару одного из самых сложных оппонентов, пишет 24 канал.
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Клуб украинцев Тараса Качарабы и Максима Таловерова получил своего соперника.
Все четвертьфинальные пары
- Будет/Глимт – Рома
- Фейенорд – Славия
- Марсель – ПАОК
- Лестер – ПСВ
Победители четвертьфиналов сыграют в 1/2 финала в следующих парах:
- Лестер – ПСВ / Буде-Глимт – Рома
- Фейенорд – Славия Прага / Марсель – ПАОК