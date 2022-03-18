Колишній суперник луганської Зорі зіграє вдома проти Жозе Моурінью. Норвезький клуб отримав собі у пару одного з найскладніших опонентів, пише 24 канал.

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Клуб українців Тараса Качараби та Максима Таловєрова отримав свого суперника.

Усі чвертьфінальні пари

  • Буде/Глімт – Рома
  • Феєнорд – Славія
  • Марсель – ПАОК
  • Лестер – ПСВ

Переможці чвертьфіналів зіграють в 1/2 фіналу у наступних парах:

  • Лестер – ПСВ / Буде-Глімт – Рома
  • Феєнорд – Славія Прага / Марсель – ПАОК