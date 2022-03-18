Колишній суперник луганської Зорі зіграє вдома проти Жозе Моурінью. Норвезький клуб отримав собі у пару одного з найскладніших опонентів, пише 24 канал.
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Клуб українців Тараса Качараби та Максима Таловєрова отримав свого суперника.
Усі чвертьфінальні пари
- Буде/Глімт – Рома
- Феєнорд – Славія
- Марсель – ПАОК
- Лестер – ПСВ
Переможці чвертьфіналів зіграють в 1/2 фіналу у наступних парах:
- Лестер – ПСВ / Буде-Глімт – Рома
- Феєнорд – Славія Прага / Марсель – ПАОК