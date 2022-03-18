Бывший соперник луганской Зари сыграет дома против Жозе Моуринью. Норвежский клуб получил в пару одного из самых сложных оппонентов, пишет 24 канал.

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Клуб украинцев Тараса Качарабы и Максима Таловерова получил своего соперника.

Все четвертьфинальные пары

Будет/Глимт – Рома

Фейенорд – Славия

Марсель – ПАОК

Лестер – ПСВ

Победители четвертьфиналов сыграют в 1/2 финала в следующих парах:

Лестер – ПСВ / Буде-Глимт – Рома

Фейенорд – Славия Прага / Марсель – ПАОК

Обратите внимание! Исторический финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе Эйр Албания в Тиране.