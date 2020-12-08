Український легіонер Слована Тарас Качараба провів черговий матч у чемпіонаті Чехії. Захисник заробив дві жовті картки та підвів команду.

У рамках 10-го туру чемпіонату Чехії Слован вдома приймав Словацко. Матч завершився нічиєю 1:1, пише 24 канал.

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Вилучення українця

На 21-й хвилині Данічек побачив перед собою червоне світло, залишивши гостей у меншості. Більшістю чудово скористались футболісти Слована. Вони вже на 23-й хвилині відкрили рахунок на табло. Гол з пенальті у свій актив записав Рабушіц.

По перерві Качараба отримав попередження. А вже через 5 хвилин вдруге зірвав перспективну атаку суперника. Суддя без вагань показав другу жовту картку захиснику з України, яка автоматично перетворилась у вилучення.

Вже за чотири хвилини завдяки удару Рейнберка Словацко зрівняв рахунок. Остаточний рахунок зустрічі – 1:1.

Після цього матчу Слован залишився на 10 місці, у їх активі 14 очок. Їх суперник Словацко з 15 очками перебуває на 6-й сходинці

Як Качараба отримав червону картку дивіться відео