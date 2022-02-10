Удаление украинца

Украинский центрбек вышел в стартовом составе Славии, но сыграть весь матч не сумел. На 86-й минуте Тарас Качараба получил вторую желтую карточку, которая автоматически привела к удалению, сообщает 24 канал.

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Украинец подвел команду, хотя счет во встрече уже был 0:2 в пользу Спарты. Гости забили дважды еще в первой 45-минутке.

Славия выбыла из Кубка Чехии.

Интересно, что Славия и Прага идут рядом в турнирной таблице чемпионата, второе и третье места соответственно. Между ними разница лишь в два очка в пользу клуба украинца.

Что известно о Качарабе в Славии

Тараса Качараба пополнил чешский клуб в январе 2021 года на правах аренды. После чего вернулся в Слован. Но уже 1 января 2022-го подписал полноценный контракт со Славией.

В сезоне-2021/2022 украинский защитник провел 24 поединка, в которых забил один гол.

Его соглашение с командой рассчитано до конца декабря 2024 года.

Видеообзор матча Славия – Спарта