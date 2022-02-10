Вилучення українця
Український центрбек вийшов у стартовому складі Славії, але зіграти увесь матч не зумів. На 86-й хвилині Тарас Качараба отримав другу жовту картку, яка автоматично привела до вилучення, повідомляє 24 канал.
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Українець підвів команду, хоча рахунок у зустрічі вже був 0:2 на користь Спарти. Гості забили двічі ще у першій 45-хвилинці.
Славія вибула із Кубка Чехії.
Цікаво, що Славія та Прага йдуть поруч у турнірній таблиці чемпіонату – друге та третє місця відповідно. Між ними різниця лише у два очки на користь клубу українця.
Що відомо про Качарабу у Славії
- Тарас Качараба поповнив чеський клуб у січні 2021 року на правах оренди. Після чого повернувся у Слован. Але вже 1 січня 2022-го підписав повноцінний контракт із Славією.
- У сезоні-2021/2022 український захисник провів 24 поєдинки, у яких забив один гол.
- Його угода з командою розрахована до кінця грудня 2024 року.
Відеоогляд матчу Славія – Спарта