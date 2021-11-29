К Олимпиаде подведут в лучшем состоянии, – Брынзак после выступления Украины на Кубке мира
Источник:biathlon.com.ua
Украинские биатлонисты завершили первый этап Кубка мира без наград. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заверил, что на Олимпиаду-2022 поедут только те, кто заслужил этот шанс.
Брынзак: время есть, паники нет, все будет в порядке
Наставники сборной Украины заявили, что на результаты девушек на первом этапе в Швеции повлияла акклиматизация. Не только биатлонистки из Украины не впечатлили в Эстерсунде.
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Президент Федерации надеется, что украинкам удастся лучше выступить на втором этапе, который состоится также в Эстерсунде.
Они пройдут акклиматизацию и эти скоростные старты им также помогут разогнаться. Время есть, паники нет, все будет в порядке,
– рассказал Брынзак.
По его словам, некоторые проблемы со здоровьем были у Ирины Петренко, Анастасии Меркушиной и Екатерины Бех. Последняя недавно сделала вторую дозу вакцины, из-за чего несколько дней чувствовала себя не слишком хорошо.
- В первом этапе лучшие результаты показали Валентина Семеренко и Елена Билосюк (в прошлом – Пидгрушная) – 17-е место в индивидуальной гонке и 24-я позиция в спринте соответственно.
- Что касается мужчин, то здесь лучшими стали Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный – 24-я строчка в "индивидуалке" и 21-е место в спринте.
О мужской команде
У мужчин была полная предсезонная укатка, поэтому подопечные Юрая Санитры могут быть "свежее" на трассе. Однако все это никак не повлияет на отбор состава на Олимпиаду-2022, которая состоится в Пекине.
"У мужчин был коронавирус, но поскольку они раньше начали вкатку, то сейчас могут иметь лучший вид. Думаю, к Олимпиаде всех подведут в лучшем состоянии", – заверил Брынзак.К слову. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.