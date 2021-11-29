К Олимпиаде подведут в лучшем состоянии, – Брынзак после выступления Украины на Кубке мира

Украинские биатлонисты завершили первый этап Кубка мира без наград. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заверил, что на Олимпиаду-2022 поедут только те, кто заслужил этот шанс.

Брынзак: время есть, паники нет, все будет в порядке

Наставники сборной Украины заявили, что на результаты девушек на первом этапе в Швеции повлияла акклиматизация. Не только биатлонистки из Украины не впечатлили в Эстерсунде.

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Президент Федерации надеется, что украинкам удастся лучше выступить на втором этапе, который состоится также в Эстерсунде.

Они пройдут акклиматизацию и эти скоростные старты им также помогут разогнаться. Время есть, паники нет, все будет в порядке,

– рассказал Брынзак.

По его словам, некоторые проблемы со здоровьем были у Ирины Петренко, Анастасии Меркушиной и Екатерины Бех. Последняя недавно сделала вторую дозу вакцины, из-за чего несколько дней чувствовала себя не слишком хорошо.

О мужской команде

У мужчин была полная предсезонная укатка, поэтому подопечные Юрая Санитры могут быть "свежее" на трассе. Однако все это никак не повлияет на отбор состава на Олимпиаду-2022, которая состоится в Пекине.

"У мужчин был коронавирус, но поскольку они раньше начали вкатку, то сейчас могут иметь лучший вид. Думаю, к Олимпиаде всех подведут в лучшем состоянии", – заверил Брынзак.

. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.