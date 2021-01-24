К АЕКу Шахову и Чигринскому присоединится скандальный украинец, играющий в России
АЕК может пополниться очередным украинцем. Греки могут подписать защитника Олега Данченко, выступающего в российском чемпионате.
Греческий клуб не прочь приобрести третьего украинца в свой состав. Переговоры между сторонами уже вроде бы находятся в активной стадии. Первым об этом известило издание Gazetta.gr.
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Новый этап в карьере Данченко
Соглашение между АЕКом и Олегом Данченко должно быть оформлено уже в скором времени. Сейчас украинский защитник выступает на правах аренды за Уфу. Контракт украинца принадлежит казанскому Рубину.
В этом сезоне Данченко сыграл в российском чемпионате 15 матчей, в которых 6 раз ассистировал партнерам по команде, а также дважды видел перед собой желтые карточки.
Контракт футболиста с Рубином рассчитан до конца июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 2,3 миллиона евро. Также к Данченко проявляют интерес бельгийские клубы, какие именно пока не сообщается.
- В 2019 году защитник перешел из Шахтера в Рубин за 1 миллион евро. Такой трансфер подвергся немалой критике со стороны украинских болельщиков. Хотя и игра Олега не сильно отличалась на фоне других его конкурентов по позиции.
- В составе "казанцев" Данченко сыграл 20 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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