АЕК может пополниться очередным украинцем. Греки могут подписать защитника Олега Данченко, выступающего в российском чемпионате.

Греческий клуб не прочь приобрести третьего украинца в свой состав. Переговоры между сторонами уже вроде бы находятся в активной стадии. Первым об этом известило издание Gazetta.gr.

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Новый этап в карьере Данченко

Соглашение между АЕКом и Олегом Данченко должно быть оформлено уже в скором времени. Сейчас украинский защитник выступает на правах аренды за Уфу. Контракт украинца принадлежит казанскому Рубину.

В этом сезоне Данченко сыграл в российском чемпионате 15 матчей, в которых 6 раз ассистировал партнерам по команде, а также дважды видел перед собой желтые карточки.

Контракт футболиста с Рубином рассчитан до конца июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 2,3 миллиона евро. Также к Данченко проявляют интерес бельгийские клубы, какие именно пока не сообщается.