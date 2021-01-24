До АЕКа Шахова і Чигринського приєднається скандальний українець, який грає у Росії
АЕК може поповнитись черговим українцем. Греки можуть підписали захисника Олега Данченка, який виступає у російському чемпіонаті.
Грецький клуб не проти придбати третього українця у свій склад. Перемовини між сторонами вже начебто перебувають в активній стадії. Першим про це сповістило видання Gazetta.gr.
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Новий етап у кар'єрі Данченка
Угода між АЕКом та Олегом Данченком повинна бути оформлена вже незабаром. Зараз український захисник виступає на правах оренди за Уфу. Контракт українця належить казанському Рубіну.
У цьому сезоні Данченко зіграв у російському чемпіонаті 15 матчів, у яких 6 разів асистував партнерам по команді, а також двічі бачив перед собою жовті картки.
Контракт футболіста з Рубіном розрахований до кінця червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансфер гравця у 2,3 мільйона євро. Також до Данченка проявляють інтерес бельгійські клуби, які саме наразі не повідомляється.
- У 2019 році оборонець перейшов із Шахтаря у Рубін за 1 мільйон євро. Такий трансфер піддався чималій критиці зі сторони українських вболівальників. Хоча й гра Олега не сильно вирізнялась на фоні інших його конкурентів за позицією.
- У складі "казанців" Данченко зіграв 20 поєдинків, у яких відзначився двома гольовими передачами.
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