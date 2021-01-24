АЕК може поповнитись черговим українцем. Греки можуть підписали захисника Олега Данченка, який виступає у російському чемпіонаті.

Грецький клуб не проти придбати третього українця у свій склад. Перемовини між сторонами вже начебто перебувають в активній стадії. Першим про це сповістило видання Gazetta.gr.

Читайте також Ексгравець збірної України Нойок перейшов у російський клуб

Новий етап у кар'єрі Данченка

Угода між АЕКом та Олегом Данченком повинна бути оформлена вже незабаром. Зараз український захисник виступає на правах оренди за Уфу. Контракт українця належить казанському Рубіну.

У цьому сезоні Данченко зіграв у російському чемпіонаті 15 матчів, у яких 6 разів асистував партнерам по команді, а також двічі бачив перед собою жовті картки.

Контракт футболіста з Рубіном розрахований до кінця червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансфер гравця у 2,3 мільйона євро. Також до Данченка проявляють інтерес бельгійські клуби, які саме наразі не повідомляється.