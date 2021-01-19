Бывший капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок может стать гражданином соседнего государства.

У 28-летнего экс-игрока Динамо Брест в ближайшее время может появится белорусский паспорт, сообщает телеграм-канал "Родны футбол. Футбол Беларуси".

Несколько ранее Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в России

Вероятно, это делается для того, чтобы игрок не считался легионером в чемпионате России, ведь Нойок станет игроком российского Оренбурга.

Команда выступает во второй лиге чемпионата России (ФНЛ). Ее тренирует Марцел Личка, который уже тренировал футболиста в Динамо-Брест и приводил его к победе в чемпионате.

Что известно о карьере Нойка

28-летний Нойок является воспитанником Шахтера, но за первую команду "горняков" не провел и матча в УПЛ. Также выступал за Говерлу, Металлист и Металлург Донецк. За рубежом также выступал за Динамо из Минска.

С 2007-го по 2013 год сыграл за сборные Украины разных возрастных групп 75 матчей, в которых забил 7 голов.