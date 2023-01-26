Поболтаются на самом дне: Ювентусу грозит снятие еще 15 очков в Серии А

Лавину санкций против туринского Ювентуса уже наверняка не остановить. "Старую синьору" постепенно опускают в Серию В.

Из-за своих финансовых махинации Ювентус, скорее всего, лишат еще 15-очков в Серии А. Также итальянскому гранду грозит штраф.

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Причина бонусных наказаний

Дополнительные санкции угрожают туринцам из-за скрытых соглашений со своими игроками в сезонах 2019-2020 и 2020-2021. Дело в том, что тогда Серия А была приостановлена через ковод. Ювентус договорился со своими игроками, что они отказываются от заработной платы за 4 месяца. Но игроки фактически пожертвовали только месячной зарплатой, а остальные получили просто на три месяца позже.

Что угрожает туринцам?

Федеральная прокуратура Италии требует, чтобы Ювентус опустили на самое дно турнирной таблицы снятием с команды 15 очков. Таким образом, команда будет занимать 19-е место чемпионата Италии (зона прямого вылета в Серию В), имея только 8 баллов в активе. Раньше с Ювентуса уже снимали тех же 15 очков, что переместило их на 10 место в таблице.

Также "старой синьоре" грозит штраф в размере той суммы, которая была выплачена игрокам, или в 2-3 раза больше.

Предыдущие санкции в отношении Ювентуса