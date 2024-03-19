Одним из самых громких трансферов может стать переход Георгия Судакова в туринский Ювентус, который уже длительное время следит за лидером донецкого Шахтера. Впрочем, он не единственный игрок "горняков", которого хочет приобрести итальянский клуб.

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Итальянцы присматриваются к "горнякам"

Сообщается, что скауты "старой синьоры" планируют посетить матч сборной Украины во Вроцлаве 26 марта, где "сине-желтые" проведут матч с Израилем или Исландией. Там туринцы хотят просмотреть 22-летнего украинского форварда Даниила Сикана.

Итальянское издание отмечает, что нападающий "горняков" имеет хорошую антропометрию и скорость, что делает его опасным как в штрафной, так и на пространстве. Его оценивают в сумму около 6 миллионов евро, что делает вероятность трансфера намного выше, чем Георгия Судакова, за которого Шахтер требует более 100 миллионов.

Отметим, что Даниил Сикан находится в структуре Шахтера с 2019 года, куда перебрался из Карпат U-19. Он играл в арендах за Мариуполь и немецкую Ганзу, а с сезона-2022/2023 закрепился в основном составе "горняков".

Справка. В нынешней кампании Даниил Сикан сыграл 29 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2028 года.