Одним з найгучніших трансферів може стати перехід Георгія Судакова в туринський Ювентус, який уже тривалий час стежить за лідером донецького Шахтаря. Утім, він не єдиний гравець "гірників", якого хоче придбати італійський клуб.
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Італійці придивляться до "гірників"
Повідомляється, що скаути "старої синьйори" планують відвідати матч збірної України у Вроцлаві 26 березня, де "синьо-жовті" проведуть матч з Ізраїлем або Ісландією. Там туринці хочуть переглянути 22-річного українського форварда Данила Сікана.
Італійське видання зазначає, що нападник "гірників" має хорошу антропометрію та швидкість, що робить його небезпечним як у штрафному майданчику, так і на просторі. Його оцінюють у суму близько 6 мільйонів євро, що робить ймовірність трансферу набагато вищою, ніж Георгія Судакова, за якого Шахтар вимагає понад 100 мільйонів.
Зазначимо, що Данило Сікан перебуває у структурі Шахтаря з 2019 року, куди перебрався з Карпат U-19. Він грав в орендах за Маріуполь та німецьку Ганзу, а з сезону-2022/2023 закріпився в основному складі "гірників".