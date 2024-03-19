Одним з найгучніших трансферів може стати перехід Георгія Судакова в туринський Ювентус, який уже тривалий час стежить за лідером донецького Шахтаря. Утім, він не єдиний гравець "гірників", якого хоче придбати італійський клуб.

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Італійці придивляться до "гірників"

Повідомляється, що скаути "старої синьйори" планують відвідати матч збірної України у Вроцлаві 26 березня, де "синьо-жовті" проведуть матч з Ізраїлем або Ісландією. Там туринці хочуть переглянути 22-річного українського форварда Данила Сікана.

Італійське видання зазначає, що нападник "гірників" має хорошу антропометрію та швидкість, що робить його небезпечним як у штрафному майданчику, так і на просторі. Його оцінюють у суму близько 6 мільйонів євро, що робить ймовірність трансферу набагато вищою, ніж Георгія Судакова, за якого Шахтар вимагає понад 100 мільйонів.

Зазначимо, що Данило Сікан перебуває у структурі Шахтаря з 2019 року, куди перебрався з Карпат U-19. Він грав в орендах за Маріуполь та німецьку Ганзу, а з сезону-2022/2023 закріпився в основному складі "гірників".

Довідка. В нинішній кампанії Данило Сікан зіграв 29 матчів за Шахтар у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Його контракт із "гірниками" чинний до 30 червня 2028 року.