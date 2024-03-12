Степаненко уже 34 года, поэтому его футбольная карьера понемногу подходит к своему финалу. Тем более, что Тарас не помогает Шахтеру в последних матчах из-за повреждений. К сожалению, из-за этой проблемы опорник пропускает мартовский цикл сборной Украины, которая будет бороться за выход в финальную часть Евро-2024.

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Уже ищут замену Степаненко

В донецком клубе уже думают, кто бы из игроков мог стать достойной заменой опытного капитана в будущем. Степаненко не молодеет, поэтому "горняки" играют на опережение. Контракт у Тараса с донецким клубом рассчитан до конца июня 2025-го года.

Как сообщил известный комментатор Виктор Вацко, Шахтер следит за двумя футболистами – Даниилом Игнатенко, который выступает за французское Бордо, и Евгением Пастухом из львовского Руха.

Насколько я понимаю, Шахтер ищет опорного полузащитника профайла Тараса Степаненко. Им нужен силовой, атлетичный, ярко выраженный 6-й номер, разрушитель. Шахтер понимает, что Степаненко – не вечен,

– подчеркнул Вацко.

Если за играми Игнатенко можно смотреть по экрану или аж во Франции, то Пастух тренируется под боком у "горняков". Ведь Шахтер базируется на базе Руха.

У Пастуха также есть преимущество над Игнатенко. Евгений моложе своего земляка 7 лет. Молодому футболисту "желто-черных" только 19. Зато Даниилу – 26.

Отметим, что Пастух перебрался в Рух из структуры киевского Динамо – летом 2021-го. С июля 2023-го выступает за первую команду из Львова, за которую провел уже 20 матчей (3 гола и 1 ассист).

Однако пока президент Руха Григорий Козловский не хочет продавать талантливого полузащитника. Пастух имеет контракт с львовским клубом до конца июня 2028-го года.

Что известно о Данииле Игнатенко Даниил, который играет как раз на позиции опорника, прекрасно раскрылся во Франции. В текущем сезоне-2023/2024 украинец провел уже 27 матчей – 2 мяча и ассист. Его контракт с Бордо истекает 30 июня 2026-го года. Игнатенко уже был в Шахтере, но не смог закрепиться в главной команде "горняков". Именно из донецкого клуба Даниил сначала был отдан в аренду в Бордо, который впоследствии выкупил права на игрока.

К слову. Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ-2023/2024, набрав 40 баллов в 18-ти сыгранных матчах. Уже 12 марта команда Марино Пушича примет во Львове Минай. Начало поединка в 18:00.