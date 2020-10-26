Туринский "Ювентус" 25 октября на своем поле принимал "Верону" в 5-м туре Серии А. Команда Андреа Пиро смогла избежать первого поражения итальянского специалиста.

Ювентус – Верона 1:1

Голы: Кулусевски, 78 – Фавилли, 60

Стоит увидеть: Феерия украинцев: Кузик забил дебютный гол под руководством Михайленко на Кипре – видео

Тайм незасчитанных голов

Команды активно начали поединок 5-го тура Серии А. На 16-й минуте гости неожиданно открыли счет. Колли отметился результативным ударом, но главный арбитр встречи усмотрел офсайд, пишет 24 канал.

Бернардески с границы штрафной прицельно пробил в угол ворот, но голкипер Сильвестри исполнил невероятный сейв.

Куадрадо подхватил точный пас в штрафной и мгновенно пробил в ворота. К сожалению для него, этот выстрел лишь проверил на прочность перекладину.

В конце матча испанский нападающий "Ювентуса" Мората подхватил пас и из пределов штрафной перебросил мяч над голкипером в сетку, заметив, что вратарь гостей далеко вышел из линии ворот – 1:0. Но через минуту счет снова был нулевым. Арбитр воспользовался помощью VAR. После просмотра видеоповтора судья отменил гол нападающего 0:0.

Ничейная 45-минутка

На 60-й минуте Дзакканьи продемонстрировал великолепное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Фавилли, который из пределов штрафной хладнокровно отправил мяч в правую девятку – 0:1.

Очень остро атаковали туринцы. Дибала нанес пушечный удар с линии штрафной – перекладина.

Ближе к завершению встречи "Ювентус" все-таки сравнял счет. Кулусевски накрутил нескольких соперников и нанес удивительный удар с границы штрафной, попав в угол ворот. Марко Сильвестри не имел шансов дотянуться до мяча – 1:1.

Дибала с границы штрафной попытался закрутить мяч в ворота, но вместо этого направил его мимо стойки.

Голкипер "Вероны" Сильвестри совершил блестящий сэйв после того, как неутомимый Мората пробил головой с очень близкого расстояния.

Последний момент во встрече был в исполнении "Ювентуса". Куадрадо оказался на свободном пространстве на границе штрафной и нанес эффектный сильный удар в девятку, но Сильвестри снова предотвратил гол, отбив мяч руками.

В итоге матч закончился ничьей 1:1. Эта ничья стала уже третьей в 5 матчах в Серии А.

Ювентус – Верона видеообзор

Турнирная таблица Серии А