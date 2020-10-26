Нападающий Орест Кузик присоединился к разгрому от соперника, забив дебютный гол на Кипре. Результативный удар украинца позволил главному наставнику "Пафоса" Дмитрию Михайленко одержать первую победу на посту тренера кипрского клуба.

В 8-м туре чемпионата Кипра "Пафос" дома принимал "Кармиотис". Этот матч запомнился двумя дебютами и уверенной игрой украинского голкипера, пишет 24 канал.

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Феерия украинцев на Кипре

Этот матч стал первым для Дмитрия Михайленко на посту главного тренера "Пафоса". При счете 1:0 25-летний полузащитник Кузик забил дебютный гол за кипрский клуб. Орест получил передачу с фланга, которому нужно было лишь переиграть голкипера соперника, что прекрасно удалось сделать украинцу – 2:0. Украинский наставник не сдерживал эмоций после забитого мяча своего подопечного.

Но гол украинского легионера не стал последним. Окончательный счет встречи 3:0 в пользу "Пафоса".

"Сухой "матч внес в свой актив экс-гокипер киевского "Динамо" Артур Рудько.

Гол Ореста Кузика смотрите видео