Туринський "Ювентус" 25 жовтня на власному полі приймав "Верону" у 5-му турі Серії А. Команда Андреа Піро змогла уникнути першої поразки італійського фахівця.

Ювентус – Верона 1:1

Голи: Кулусевскі, 78 – Фавіллі, 60

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Тайм незарахованих голів

Команди активно розпочали поєдинок 5-го туру Серії А. На 16-й хвилині гості несподівано відкрили рахунок. Коллі відзначився результативним ударом, але головний арбітр зустрічі угледів офсайд, пише 24 канал.

Бернардескі з межі штрафного майданчика прицільно пробив у кут воріт, але голкіпер Сільвестрі виконав надзвичайний сейв.

Куадрадо підхопив точний пас у штрафному майданчику та миттєво пробив у ворота. На жаль для нього, цей постріл лише перевірив на міцність поперечину.

Наприкінці матчу іспанський нападник "Ювентуса" Мората підхопив пас і з меж штрафного майданчика перекинув м'яч над голкіпером у сітку, помітивши, що воротар гостей далеко вийшов з лінії воріт – 1:0. Але через хвилину рахунок знову був нульовим. Арбітр скористався допомогою VAR. Після перегляду відеоповтору суддя скасував гол нападника 0:0.

Нічийна 45-хвилинка

На 60-й хвилині Дзакканьї продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Фавіллі, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч у праву дев'ятку – 0:1.

Дуже гостро атакували туринці. Дібала завдав гарматного удару з лінії штрафного майданчика – поперечина.

Ближче до завершення зустрічі "Ювентус" таки зрівняв рахунок. Кулусевскі накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з межі штрафного майданчика, поціливши у кут воріт. Марко Сільвестрі не мав шансів дотягнутись до м'яча – 1:1.

Дібала з межі штрафного майданчика спробував закрутити м'яч у ворота, але натомість, спрямував його повз стійку.

Голкіпер "Верони" Сільвестрі здійснив блискучий сейв після того, як невтомний Мората пробив головою з дуже близької відстані.

Останній момент у зустрічі був у виконанні "Ювентуса". Куадрадо опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчика та завдав ефектного сильного удару у дев'ятку, але Сільвестрі знову запобіг голу, відбивши м'яч руками.

У підсумку матч закінчився нічиєю 1:1. Ця нічия стала вже третьою у 5 матчах в Серії А.

Ювентус – Верона відеоогляд

Турнірна таблиця Серії А