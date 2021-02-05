Рома 6 февраля гостила на стадионе Ювентуса в рамках 21 тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Перед жарким матчем

Оба клуба с хорошим настроением подходят к этому противостоянию. В прошлом туре Ювентус победил Сампдорию на выезде 0:2, а Рома не оставила шансов Вероне – 3:1.

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Подопечные Андреа Пирло уже в течение четырех поединков в Серии А не знают вкуса поражений. "Римляне" только в двух подряд матчах оставляют поле победителями.

Касательно положения в турнирной таблице, то команда Паулу Фонсеки замыкает тройку лидеров, в их активе 40 очков. Ювентус уже "дышит им в спину" – 39 пунктов и еще одна игра в запасе. Победа в этом матче позволит туринскому клубу выйти на чистое третье место, опередив соперника.

Интересно, что в последних шести встречах клуб из Турина пропустил лишь один гол. Зато голкиперы Ромы за 7 матчей 17 раз вынимали мяч из собственных владений.

В последних трех поединках Серии А между Ювентусом и Ромой были забиты 11 голов. Поэтому болельщиков скорее всего будет ждать голевая перестрелка во встрече.

Центральный матч 21 тура Серии А Ювентус – Рома состоится 6 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00

Прогноз Favbet

Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече Ювентусу. На победу хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 1,80. Победа неуступчивой Ромы оценена в 4,45. Не исключено, что результатом матча будет ничья – 3,95.

Вероятно, фанаты хозяев увидят победу своих любимцев со счетом (2:1) – 8,50. Хотя бы минимальный успех Ромы (0:1) оценен в 16,50.

Кто забьет первый гол? Здесь эксперты отдают предпочтение туринскому клубу – 1,57. На то, что первыми счет во встрече начнут гости – 2,60.

Конечно, прогнозисты поставили на гол Криштиану Роналду лучший коэффициент – 1,70. Следует обратить внимание и на результативный удар от Мората – 2,30.

Кто же может отличиться в воротах Ювентуса? Скорее всего автором гола в ворота туринского клуба будет Борха Майораль – 2,80. Также не исключено, что результативным выстрелом отметится бывший игрок Шахтера Генрих Мхитарян – 3,00.

Будет ли в матче 11-метровый удар? Эксперты считают, что фанаты клубов не увидят пенальти во встрече – 1,52.