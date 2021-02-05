Рома 6 лютого гостювала на стадіоні Ювентуса у рамках 21 туру Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Перед спекотним матчем

Обидва клуби із хорошим настроєм підходять до цього протистояння. У минулому турі Ювентус переміг Сампдорію на виїзді 0:2, а Рома не залишила шансів Вероні – 3:1.

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Підопічні Андреа Пірло вже протягом чотирьох поєдинків у Серії А не знають смаку поразок. "Римляни" лише у двох поспіль матчах залишаються поле переможцями.

Щодо становища у турнірній таблиці, то тут команда Паулу Фонсеки замикає трійку лідерів, у їх активі 40 очок. Ювентус вже "дихає їм у спину" – 39 пунктів та ще одна гра в запасі. Перемога у цьому матчі дозволить туринському клубу вийти на чисте третє місце, випередивши суперника.

Цікаво, що в останніх шести зустрічах клуб з Турина пропустив лише один гол. Натомість голкіпери Роми за 7 матчів 17 разів виймали м'яч з власних володінь.

В останніх трьох поєдинках Серії А між Ювентусом та Ромою було забито 11 голів. Тож на вболівальників швидше за все чекатиме гольова перестрілка у зустрічі.

Центральний матч 21 туру Серії А Ювентус – Рома відбудеться 6 лютого. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00

Прогноз Favbet

Букмекери віддають перевагу у цій зустрічі Ювентусу. На перемогу господарів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,80. Звитяга непоступливої Роми оцінена у 4,45. Не виключено, що результатом матчу буде нічия – 3,95.

Ймовірно, фанати господарів побачать перемогу своїх улюбленців із рахунком (2:1) – 8,50. Хоча б мінімальний успіх Роми (0:1) оцінений у 16,50.

Хто ж заб'є перший гол? Тут експерти віддають перевагу туринському клубу – 1,57. На те, що першими рахунок у зустрічі розмочать гості – 2,60.

Звичайно, що прогнозисти поставили на гол Кріштіану Роналду найкращий коефіцієнт – 1,70. Слід звернути увагу і на результативний удар від Альваро Морати – 2,30.

Хто ж може відзначитись у воротах Ювентуса? Швидше за все автором голу у ворота туринського клубу буде Борха Майораль – 2,80. Також не виключено, що результативним пострілом відзначиться колишній гравець Шахтаря Генріх Мхітарян – 3,00.

Чи буде у матчі 11-метровий удар? Експерти вважають, що фанати клубів не побачать пенальті у зустрічі – 1,52.