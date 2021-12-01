Салернитана – Ювентус 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70

Читайте также Жесткая расправа с Ювентусом: итальянский гранд может снова оказаться в Серии B и потерять титулы

Ювентус подошел к этому матчу с безвыигрышной серией, которая составляла два поединка.

Мяч после удара Кулусевски пролетел рядом со стойкой. Дибала проверил бдительность голкипера хозяев, но удар был прямо в центр ворот, где стоял вратарь.

На 21-й минуте нападающему Ювентуса таки удалось забить. Дибала обыгрался в стеночку с Кулусевски и мощным выстрелом из-за пределов штрафной открыл счет в матче – 0:1.

ВАР в деле! Уже через семь минут после подачи со штрафного забил Кьеллини. Судья решил пересмотреть момент с помощью ВАР. После просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей – 0:1.

Уверенная победа

После отдыха туринцы создали несколько моментов у ворот Салернитаны – все мимо владений соперника. В то же время прекрасную возможность упустили хозяева, которые попали в стойку.

После экватора первого тайма Ювентус удвоил свое преимущество. Мората откликнулся на передачу во вратарскую и запихнул мяч в ворота соперника – 0:2.

Ювентус уверенно победил Салернитану со счетом 0:2. Туринский клуб прервал свою черную серию из поражений.

После победы туринцы с 24 очками идут седьмыми.

Салернитана продолжает замыкать турнирную таблицу Серии А – последнее 20-е место, имея в своем активе лишь 8 пунктов.

Салернитана – Ювентус: видеообзор матча