Махинации Ювентуса на 50 миллионов евро

Недавно стало известно, что Ювентусу выдвинули подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018 – 2021 годах. По данным прокуратуры, прирост капитала в размере 282 миллионов евро за три года "характеризуется мошенническим увеличением стоимости".

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Ювентус подозревается в фальсификации финансовой отчетности на 50 миллионов евро. Именно такая разница между реальным доходом клуба и сфальсифицированным.

Под следствие попал скандальный президент Ювентуса Андреа Аньелли, который, занимая должность в УЕФА, хотел создать Суперлигу. Также под подозрением вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи.

Ювентус заверил, что будет сотрудничать со следствием. В клубе считают, что действовали в соответствии с законом.

Ювентус ждет Серия В

Если вина Ювентуса будет доказана, то клуб могут понизить в Серию В (второй по силе дивизион Италии) и лишить титулов чемпиона Италии, которые команда завоевала в этот период.

Об этом заявил глава итальянской ассоциации по защите прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли.

Если Ювентус незаконно получил преимущество перед соперниками, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны вмешаться и наложить санкции на ответственных,

– сказал Донцелли.

По его словам, кроме индивидуальных санкций Ювентус не будет освобожден от наказания.

"По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести Ювентус в Серию В и отменить последние титулы в лиге, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций", – сказал Донцелли.

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