Махинации Ювентуса на 50 миллионов евро
Недавно стало известно, что Ювентусу выдвинули подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018 – 2021 годах. По данным прокуратуры, прирост капитала в размере 282 миллионов евро за три года "характеризуется мошенническим увеличением стоимости".
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Ювентус подозревается в фальсификации финансовой отчетности на 50 миллионов евро. Именно такая разница между реальным доходом клуба и сфальсифицированным.
Под следствие попал скандальный президент Ювентуса Андреа Аньелли, который, занимая должность в УЕФА, хотел создать Суперлигу. Также под подозрением вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи.
Ювентус заверил, что будет сотрудничать со следствием. В клубе считают, что действовали в соответствии с законом.
Ювентус ждет Серия В
Если вина Ювентуса будет доказана, то клуб могут понизить в Серию В (второй по силе дивизион Италии) и лишить титулов чемпиона Италии, которые команда завоевала в этот период.
Об этом заявил глава итальянской ассоциации по защите прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли.
Если Ювентус незаконно получил преимущество перед соперниками, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны вмешаться и наложить санкции на ответственных,
– сказал Донцелли.
По его словам, кроме индивидуальных санкций Ювентус не будет освобожден от наказания.
"По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести Ювентус в Серию В и отменить последние титулы в лиге, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций", – сказал Донцелли.
Ювентусу не привыкать играть в Серии B
- В 2006 году в Италии разгорелся один из самых больших коррупционных скандалов в истории футбола. В результате расследования под санкции попали Ювентус, Милан, Фиорентина и Лацио.
- Эти клубы были обвинены в покупке игр и заговоре. Коррупционный скандал получил название "Кальчополи".
- По информации СМИ, тогдашний президент Интера Массимо Моратти "помог" разгореться скандалу, "подняв" все разговоры участников заговора. Моратти действовал не ради справедливости, а для того, чтобы Интер стал чемпионом.
- Ювентус хотели отправить в Серию C, но после апелляции туринцы оказались в Серии B. Клуб лишили двух перешедших к Интеру чемпионств и запретили играть в Лиге чемпионов сезона-2006/2007.
- После скандала многие звездные футболисты покинули Ювентус. Поднимать "Старую Синьору" из Серии В остались Алессандро Дель Пьеро, Мауро Каморанези и Джанлуиджи Буффон.