Салернітана – Ювентус 0:2

Голи: Дибала, 21, Мората, 70

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Ювентус підійшов до цього матчу з безвиграшною серією, яка складала два поєдинки.

М'яч після удару Кулусевскі пролетів поруч зі стійкою. Дибала перевірив пильність голкіпера господарів, але удар був прямо у центр воріт, де стояв воротар.

На 21-й хвилині нападнику Ювентуса таки вдалось забити. Дибала обігрався у стіночку з Кулусевскі та потужним пострілом з-за меж штрафного відкрив рахунок у матчі – 0:1.

ВАР у справі! Вже через сім хвилин після подачі зі штрафного забив К'єлліні. Суддя вирішив переглянути момент за допомогою ВАР. Після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей – 0:1.

Впевнена перемога

Після відпочинку туринці створили декілька моментів біля воріт Салернітани – все повз володіння суперника. Натомість чудову нагоду змарнували господарі, які влучили у стійку.

Після екватора першого тайму Ювентус подвоїв свою перевагу. Мората відгукнувся на передачу у воротарський та запхав м'яч у ворота суперника – 0:2.

Ювентус впевнено переміг Салернітану з рахунком 0:2. Туринський клуб перерва свою чорну серію з поразок.

Після звитяги туринці з 24 очками йдуть сьомими.

Салернітана продовжує замикати турнірну таблицю Серії А – останнє 20-те місце, маючи у своєму активі лише 8 пунктів.

Салернітана – Ювентус: відеоогляд матчу