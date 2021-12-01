Салернітана – Ювентус 0:2
Голи: Дибала, 21, Мората, 70
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Ювентус підійшов до цього матчу з безвиграшною серією, яка складала два поєдинки.
М'яч після удару Кулусевскі пролетів поруч зі стійкою. Дибала перевірив пильність голкіпера господарів, але удар був прямо у центр воріт, де стояв воротар.
На 21-й хвилині нападнику Ювентуса таки вдалось забити. Дибала обігрався у стіночку з Кулусевскі та потужним пострілом з-за меж штрафного відкрив рахунок у матчі – 0:1.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей – 0:1.
Впевнена перемога
Після відпочинку туринці створили декілька моментів біля воріт Салернітани – все повз володіння суперника. Натомість чудову нагоду змарнували господарі, які влучили у стійку.
Після екватора першого тайму Ювентус подвоїв свою перевагу. Мората відгукнувся на передачу у воротарський та запхав м'яч у ворота суперника – 0:2.
- Ювентус впевнено переміг Салернітану з рахунком 0:2. Туринський клуб перерва свою чорну серію з поразок.
- Після звитяги туринці з 24 очками йдуть сьомими.
- Салернітана продовжує замикати турнірну таблицю Серії А – останнє 20-те місце, маючи у своєму активі лише 8 пунктів.
Салернітана – Ювентус: відеоогляд матчу