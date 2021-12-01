Салернітана – Ювентус 0:2

Голи: Дибала, 21, Мората, 70

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Ювентус підійшов до цього матчу з безвиграшною серією, яка складала два поєдинки.

М'яч після удару Кулусевскі пролетів поруч зі стійкою. Дибала перевірив пильність голкіпера господарів, але удар був прямо у центр воріт, де стояв воротар.

На 21-й хвилині нападнику Ювентуса таки вдалось забити. Дибала обігрався у стіночку з Кулусевскі та потужним пострілом з-за меж штрафного відкрив рахунок у матчі – 0:1.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей – 0:1.

Впевнена перемога

Після відпочинку туринці створили декілька моментів біля воріт Салернітани – все повз володіння суперника. Натомість чудову нагоду змарнували господарі, які влучили у стійку.

Після екватора першого тайму Ювентус подвоїв свою перевагу. Мората відгукнувся на передачу у воротарський та запхав м'яч у ворота суперника – 0:2.

  • Ювентус впевнено переміг Салернітану з рахунком 0:2. Туринський клуб перерва свою чорну серію з поразок.
  • Після звитяги туринці з 24 очками йдуть сьомими.
  • Салернітана продовжує замикати турнірну таблицю Серії А – останнє 20-те місце, маючи у своєму активі лише 8 пунктів.

Салернітана – Ювентус: відеоогляд матчу