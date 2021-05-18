Ювентус решил использовать традиционный дизайн своей формы – черные и белые вертикальные полосы. В отличие от формы прошлого сезона, полосы сплошные.

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Учитывая, что производитель формы – adidas, не обошлось и без их традиционных трех полос. Они размещены на плечах. Сам логотип adidas, как и герб клуба, выполнены в белых цветах. Зато титульный спонсор Jeep нанесен черным (в прошлом сезоне все эти надписи были золотистыми). Еще ниже нанесено название нового автомобиля от Jeep – 4xE.

Форму в клубе приурочили к домашнему стадиону, который открыли в 2011 году.

Первый матч в новой форме Ювентус планирует сыграть 19 мая в финале Кубка Италии. А после этого в последнем туре Серии А на выезде против Болоньи 23 мая.

Видео представления новой формы Ювентуса