Ювентус вирішив використати традиційний дизайн своєї форми – чорні та білі вертикальні смуги. На відміну від форми минулого сезону, смуги суцільні.

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Зважаючи, що виробник форми – adidas, не обійшлося і без їх традиційних трьох смуг. Вони розміщені на плечах. Сам логотип adidas, як і герб клубу, виконані у білих кольорах. Натомість титульний спонсор Jeep нанесений чорним (в минулому сезоні всі ці написи були золотистими). Ще нижче нанесена назва нового автомобіля від Jeep – 4xE.

Форму в клубі приурочили десятиліттю домашньому стадіону, який відкрили у 2011 році.

Перший матч у новій формі Ювентус планує зіграти 19 травня у фіналі Кубка Італії. А після цього в останньому турі Серії А на виїзді проти Болоньї 23 травня.

Відео представлення нової форми Ювентуса