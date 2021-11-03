Самый старший автор гола в составе МЮ

Криштиану Роналду стал настоящим обидчиком итальянской Аталанты. Португалец оформил дубль в матче и спас Манчестер Юнайтед от поражения.

Подробнее Роналду спас МЮ от поражения в матче против Аталанты голом на 90+1 минуте: видео

Отметим, что второй гол нападающий забил уже в компенсированное арбитром к матчу время. Роналду стал самым старшим игроком, забившим два гола за "красных дьяволов" в одном матче в еврокубках. На момент матча Криштиану исполнилось 36 лет и 270 дней.

Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2. После этого матча МЮ с 7 очками лидирует в группе F. Аталанта идет третьей, в ее активе 5 баллов.

После возвращения в английский клуб Роналду отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов и сделал один ассист. Пять результативных ударов из них он забил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

К слову, украинец Руслан Малиновский просидел всю встречу на скамейке запасных Аталанты.