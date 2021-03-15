Ювентус победил на выезде Кальяри: Роналду оформил хет-трик за 22 минуты – видео
Туринский Ювентус в гостях выиграл у Кальяри в 27-м туре итальянской Серии А. Лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом тайме.
Источник:24 канал
Кальяри – Ювентус 1:3
Голы: Симеоне, 61 –Роналду, 10, 25 (пен.), 32
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Уже к 32-й минуте матча счет стал разгромным. Хет-триком отметился Роналду. При таких же цифрах на табло команды ушли на перерыв.
А вот второй тайм выиграли уже "сардинцы". Но единого мяча Симеоне не хватило, чтобы отыграться.
Ювентус сократил отставание от Милана в турнирной таблице до одного очка. Кальяри расположился над зоной вылета.
Кальяри – Ювентус видеообзор
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