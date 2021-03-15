Туринский Ювентус в гостях выиграл у Кальяри в 27-м туре итальянской Серии А. Лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом тайме.

Кальяри – Ювентус 1:3

Голы: Симеоне, 61 –Роналду, 10, 25 (пен.), 32

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Уже к 32-й минуте матча счет стал разгромным. Хет-триком отметился Роналду. При таких же цифрах на табло команды ушли на перерыв.

Звездному португальцу в 57-й раз удалось трижды отличиться за одну игру. Он один раз оформил хет-трик в Манчестер Юнайтед, 44 – в Реале, три – в Ювентусе, девять – в сборной Португалии.

А вот второй тайм выиграли уже "сардинцы". Но единого мяча Симеоне не хватило, чтобы отыграться.

Ювентус сократил отставание от Милана в турнирной таблице до одного очка. Кальяри расположился над зоной вылета.

Кальяри – Ювентус видеообзор